Trânsito intenso mas sem casos

Bom dia. Apesar de ser sexta-feira, esta manhã o trânsito apresenta-se bastante compacto, mas para já sem qualquer problemas de maior além das longas filas, nomeadamente na Via Rápida.

No sentido Machico - Ribeira Brava, no habitual 'ponto de contenção' entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, assiste-se a uma marcha relativamente lenta para uma via de maior circulação, sobretudo devido à grande afluência de viaturas e pessoas que querem chegar ao trabalho ou à escola a horas.

Nas outras zonas não há nada a assinalar.