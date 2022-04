Trânsito continua em ritmo de férias

Ainda com mais um dia até ao reinício das aulas do 3.º período escolar, com muitos madeirenses ainda de férias da Páscoa, os efeitos no trânsito continuam a sentir-se na pouca afluência e quase nenhum constrangimento nas vias principais de acesso ao Funchal, nomeadamente na Via Rápida.

Nesta manhã de segunda-feira e na última ronda que fizemos ao trânsito, tudo corre de feição, sem incidentes. Há 'sinal verde' para circular em toda a extensão da Via Rápida e nas estradas circundantes.