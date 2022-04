Trânsito lento desde a zona da Boa Nova

Se está na estrada, na Via Rápida ou vai entrar nessa via, no sentido Santa Cruz - Ribeira Brava, saiba que a esta hora o trânsito complicou-se na zona da Boa Nova, numa fila que já se estende para trás da Cancela.

Poder-se-á tratar de uma avaria de uma viatura ou um acidente, algo ainda por confirmar, mas é certo que naquela não há entradas ou saídas da via, pelo que não é um congestionamento natural pelo forte tráfego automóvel que acaba por condicionar a via, como acontece por exemplo no nó de Pestana Júnior, um pouco mais adiante.

Neste momento é a única situação preocupante nas estradas.