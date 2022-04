"Ele merece pelo trabalho e pelo esforço que tem dedicado à carreira"

Gonçalo Araújo, pai do jovem goleador Henrique Araújo - que hoje marcou três dos golos que sagraram o Benfica campeão na Youth League de futebol - reagiu com "orgulho" à "excelente vitória".

"Foi uma excelente vitória. O Benfica andava a perseguir este título já há várias edições", começou por referir o também director regional de Planeamento, Recursos e Infra-estruturas da Secretaria Regional da Educação em declarações ao DIÁRIO.

"Foi um resultado perfeitamente inesperado, o 6-0, e o Henrique fez um jogo muito bom, teve uma presença em quase todos os golos e acabou por marcar três, o que também é muito bom para ele", salientou Gonçalo Araújo, acrescentando que o contributo do filho resulta da sua dedicação à carreira.

Ele merece por aquilo que tem feito e pelo trabalho e pelo esforço que dedicado ao treino e à carreira que ele quer perseguir.

O Benfica 'vingou-se' hoje das três finais perdidas e conquistou, finalmente, a UEFA Youth League de futebol, após vencer com total domínio o Salzburgo, por 6-0, com um 'hat-trick' de Henrique Araújo, 'emprestado' pela equipa principal.

O avançado madeirense de 20 anos, que tem cinco jogos e um golo esta época com os seniores, juntou-se à equipa jovem dos 'encarnados' e foi determinante no jogo do título, com golos aos 15, 57 e 89 minutos, o último na marcação de uma grande penalidade.