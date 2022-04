Trânsito relativamente tranquilo

O trânsito que se faz sentir neste início de quinta-feira aponta para poucas dificuldades, ainda que seja uma situação relativa, dado que ainda há pelo menos uma hora até passar a fase de hora-de-ponta.

Na Via Rápida não há 'sinais vermelhos' e nas vias mais dentro do Funchal é o habitual pára-arranca de semáforos e zonas mais concorridas, mas nada de preocupante.

Sobre a Via Rápida, as zonas mais concorridas são da Cancela ao nó de Pestana Júnior no sentido Machico - Ribeira Brava, enquanto que no sentido contrário nem sequer na zona de Santa Rita há grandes dificuldades.

Conduza com precaução e siga as medidas habituais de condução segura.