Jovem agredido junto a discoteca no Funchal

Um jovem terá sido vítima de agressão esta madrugada à saída de discoteca no Funchal. Pouco passava das 05 da manhã quando na sequência de alegados confrontos junto de discoteca situada à Rua do Favila, a vítima, um rapaz de 18 anos de idade, sofreu corte num lábio. Acabou por ser socorrido e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, depois de alertados para prestarem socorro pelas 05:14.