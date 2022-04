Pescador de atuneiro socorrido pela Marinha ao largo do Porto Santo

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com a Capitania do Porto de Porto Santo, coordenou esta manhã, dia 24 de abril de 2022, um resgate médico de um tripulante de 50 anos, de nacionalidade portuguesa, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca ‘Falcão do Mar’, a navegar a 12 milhas náuticas (cerca de 19 quilómetros), a oeste de Porto Santo.

Na sequência de uma queda a bordo, por volta das 11h10, o MRSC Funchal recebeu um alerta dado pelo mestre da embarcação para a necessidade de resgate um tripulante. De imediato, foi empenhada uma embarcação da Autoridade Marítima Nacional, com elementos da Capitania do Porto de Porto Santo.

O tripulante foi transportado para a Marina de Porto Santo, pelas 13h02, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, e, posteriormente, encaminhado a unidade hospitalar.