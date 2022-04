Regresso às aulas com reflexo no trânsito

As principais estradas da Madeira apresentam maior fluxo automóvel nesta terça-feira, 19 de Abril, dia em que a comunidade escolar dá início ao 3.º período de aulas.

Há registo de algum abrandamento na Via Rápida, sendo que as zonas de entrada e saída exigem redobrada cautela por parte dos condutores, que devem estar atentos à velocidade que circulam e à distância de segurança para com o veículo da frente, tendo em conta a existência de filas e paragens.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha, não exigindo grande precaução, por outro lado, o sol deve ser um dos factores a ter em conta de forma a não encadear a visão.

No Funchal, há filas e demora nas principais vias de ligação ao centro da capital madeirense, próximas aos parques de estacionamento, assim como estabelecimentos de ensino.