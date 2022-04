Centenas assistem ao retomar da Via Sacra ao vivo no Pico da Torre

Nesta solarenga manhã de Sexta-Feira Santa a estrada do Pico da Torre, em Câmara de Lobos, volta a encher-se, sobretudo de fiéis, mas também de curiosos que assistem à já tradicional celebração e encenação da Via Sacra de Jesus Cristo.

Após dois anos suspensa devido à pandemia, uma multidão volta a marcar presença na recriação histórica da paixão de Cristo, para assistir à emblemática ‘Via Sacra ao Vivo’ no Pico da Torre.

A encenação dos Passos da Paixão de Cristo, conta com cerca de 70 jovens de grupos Juvenis da Paróquia de Santa Cecília, e com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos. Iniciou-se pelas 9h30, na estrada do Pico da Torre em Câmara de Lobos, cumprindo os seguintes autos: A entrada de Jesus em Jerusalém; A Última Ceia e o Lava-Pés; A Traição de Judas; A Condenação de Jesus e as suas causas; A Caminhada de Jesus para o Calvário; A Crucifixão, a Morte e a Sepultura de Jesus; No Sepulcro, a procura de um sentido.

Esta é a 26ª edição da Via Sacra, após o interregno nos dois últimos anos.