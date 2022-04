Obras entopem via rápida entre São Martinho e Câmara de Lobos

A ViaLitoral encontra-se a proceder a obras na via rápida, no nó de Câmara de Lobos, o que está a levar ao congestionamento no sentido Funchal - Câmara de Lobos.

Segundo é possível perceber pelas câmaras de video-vigilância da concessionária, a fila estende-se já até à zona de São Martinho.

Trata-se de obras de manutenção do pavimento, que estavam previstas realizar-se entre as 7h e as 18 horas.

Este será o único congestionamento registado pelas 18 horas na via rápida.