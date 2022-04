Carro furtado duas vezes no espaço de 15 dias no Funchal

Uma viatura de marca Nissan Micra, com a matrícula 78-78-IT, foi furtada na madrugada desta quinta-feira, em São Roque, no Funchal. Esta é a segunda vez que o carro é levado por desconhecidos no espaço de 15 dias, o que está a deixar a proprietária desesperada.

Segundo a dona do automóvel, o Nissan Micra estava parado junto a uns apartamentos na zona da Penteada, no Funchal. Ficou estacionado junto à casa de uma amiga, uma vez que viajou recentemente para fora da Região, explicou.

Quando a amiga acordou deparou-se com o lugar vazio, não havendo até ao momento qualquer sinal da viatura.

A lesada já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação para entrar em contacto com as autoridades.