Preço dos combustíveis baixam entre 4 e 6 cêntimos/litro na próxima semana na Madeira

Os preços dos combustíveis vão registar ligeiras descidas na próxima semana na Madeira. As reduções variam entre os 4 e os 6 cêntimos por litro, de acordo com o despacho conjunto dos secretários regionais das Finanças e da Economia, que fixa os preços máximos a praticar no nosso arquipélago.

Preços máximos a vigorar a partir das 0 horas de segunda-feira, dia 18 de Abril de 2022:

Gasolina super sem chumbo IO 95 - € 1,858 por litro

Gasóleo rodoviário - € 1,755 por litro

Gasóleo colorido e marcado - € 1,236 por litro

Preços máximo em vigorar até domingo, dia 17 de Abril de 2022:

Gasolina sem chumbo 95 - € 1,899 por litro

Gasóleo rodoviário - € 1,818 por litro

Gasóleo colorido e marcado - € 1,294 por litro