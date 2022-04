Uma mulher de 62 anos foi atropelada por um autocarro, esta noite, pelas 19h38, na Avenida do Mar, no Funchal, nas proximidades do teleférico.

A vítima terá sido colhida logo depois de ter saído do autocarro envolvido no atropelamento. A mulher queixava-se de uma perna, tendo sido imobilizada em plano duro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.