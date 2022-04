Concerto ‘Via Cruce’ na Ribeira Brava

O último concerto da ‘Via Cruce - O caminho de Amor’, realizado pelo Coro da Câmara da Madeira, aconteceu esta tarde na Igreja Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava.

O Coro de Câmara da Madeira organizou três concertos para esta época da Páscoa, o primeiro concerto realizou-se na Igreja do Colégio, no Funchal no passado dia 8 de abril, o segundo aconteceu, ontem na Igreja Matriz da Vila da Calheta e hoje na igreja da Ribeira Brava.

Entre cada momento musical houve uma introdução que levava à reflexão, onde foram evocadas as estações da ‘Via Sacra’ acompanhados de textos bíblicos.

Foi numa igreja quase repleta que o concerto aconteceu sob a direção artística ficou a cargo da maestrina Zélia Gomes e onde participaram os instrumentistas convidados; a pianista Leonilde Ramos, no primeiro violino, a Olena Soldatkina, no segundo violino, a Valériy Perzhan e no violoncelo, o Jaime Dias.

Os concertos foram organizados pelo Coro de Câmara da Madeira e contou com os apoios da Igreja São João Evangelista (Colégio), da Igreja Matriz da Calheta, da Igreja de São Bento da Ribeira Brava, da Casa do Povo da Calheta e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.