Neve já pinta de branco os picos mais altos da Madeira

A previsão de queda de neve que era apontada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) veio a confirma-se na manhã desta segunda-feira.

Conforme documenta a webcam da Netmadeira no Pico do Areeiro, já há neve naquele que é o segundo pico mais alto da Madeira, sendo provável que nos pontos mais altos da cordilheira central da Região o branco da neve e do granizo seja, também, uma realidade neste início de semana, tendo em conta que as temperaturas, esta noite, desceram abaixo de 0.

Temperaturas negativas no Pico do Areeiro e rajadas de vento acima dos 100 km/h A temperatura baixou na última noite, atingindo o mínimo no Pico do Areeiro (-0,5ºC) pelas 8h00 e perto disso no Chão do Areeiro (0,7ºC) na mesma hora, sendo que no primeiro caso o extremo chegou a ser de -1,6ºC.

Por enquanto, no site da Protecção Civil regional, não há indicação para o encerramento de estradas nas serras da Madeira, nomeadamente a de acesso ao Pico do Areeiro, a partir do Poiso, ou a que liga o Pico das Pedras à Achada do Teixeira, em Santana.

IPMA prevê chuva e até neve para a Madeira nesta segunda-feira A previsão meteorológica desta segunda-feira aponta para "períodos de céu muito nublado", criando condições para a ocorrência de "aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, podendo ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira".

