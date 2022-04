Prontos para mais um mês de excessos?

Entramos na época da Páscoa e naturalmente com a correria do dia-a-dia nem sempre é possível adotar bons hábitos alimentares. No entanto, se pretende levar uma vida mais saudável e de qualidade, é extremamente importante ter em atenção o que coloca no prato, pois, como sabe, os alimentos não servem apenas para saciar ou matar a fome.

Além de uma boa fonte de nutrientes, eles são essências para o bom funcionamento do organismo. Logo, na hora de comer, é fundamental pensar e escolher bem o que leva à boca.

Comece por evitar o consumo de alimentos muito processados e industrializados, dando preferência a alimentos na sua forma mais integral, com um bom teor de fibra, o que só trará variadíssimos benefícios para a sua saúde.

Fibras: o que são?

Presentes em alimentos de origem vegetal, como por exemplo, nas verduras, nos grãos, nas frutas ou nos legumes, as fibras são substâncias que o nosso organismo não tem a capacidade de digerir nem de absorver a nível intestinal.

Algumas delas passam por um processo de fermentação a nível intestinal que dá origem a elementos que servem de alimento para as boas bactérias que compõem a nossa flora intestinal.

Insolúveis e solúveis: qual a diferença?

As fibras são normalmente classificadas de acordo com a sua solubilidade. Assim, convém saber que as fibras insolúveis não se dissolvem na água. São normalmente encontradas nos cereais integrais, nas cenouras, na couve e na casca de alguns frutos, como por exemplo, na maçã e contribuem para o aumento do bolo fecal e, consequentemente, para um melhor funcionamento intestinal.

Por seu turno, as fibras solúveis podem ser encontradas na aveia, nos feijões, nas ervilhas e nas frutas cítricas. O psílio e o glucomanano são também dois tipos de fibras solúveis com caraterísticas interessantes, pois formam uma espécie de gel quando estão em contacto com a água, contribuindo para uma maior sensação de saciedade.

Importância da sua ingestão e seus benefícios

Além de contribuírem para uma maior sensação de saciedade, ajudando nos processos de emagrecimento por retardamento da sensação de fome, as fibras ajudam a controlar os níveis de açúcar e de gorduras no sangue e são fundamentais para o bom funcionamento intestinal. Mais se acrescenta que o consumo de determinados tipos de fibra contribui para o aumento do bolo fecal, para uma aceleração do trânsito intestinal e auxiliam em processos de perda de peso.

Nesta época festiva que convida a alguns excessos alimentares, incluir fibras na sua alimentação ajuda a evitá-los ou minimizá-los.

Por isso, consumir alimentos que sejam fontes naturais deste tipo de substâncias é sempre um bom princípio ou então a alternativa passa por recorrer a um suplemento alimentar que contenha igualmente um bom teor de fibras.

Saiba que de momento já é possível encontrar no mercado dos suplementos alimentares, variadíssimos suplementos à base de fibras como o psílio e o glucomanano que ajudam na manutenção dos níveis normais do colesterol no sangue e, no âmbito de um regime alimentar de baixo valor energético, ajudam também na perda de peso.

Quer saber onde pode encontrar este tipo de suplementos?

Na Newfood, claro!

Cuide da sua saúde…ligue-se a nós!

E se fizer compras ganha pontos que se traduzirão em desconto nas compras subsequentes.

Visite a nossa loja online www.newfood.pt e ganhe 10% de desconto imediato usando o código dnoticias

Newfood

Contactos: Telefone: (+351) 291 223 616 | Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/newfoodinnovations

Blog: https://newfood.pt/blog/saude/

Instagram: newfoodinnovations