Leipzig elimina Atalanta e pode cruzar-se com Sporting de Braga nas 'meias'

O Leipzig, com o avançado português Andre Silva no 'onze', qualificou-se hoje para as meias-finais da Liga Europa de futebol, nas quais pode cruzar-se com o Sporting de Braga, ao vencer a Atalanta, em Bérgamo, por 2-0.

A grande figura do jogo foi o avançado francês Christopher Nkunku, autor dos dois golos e de uma grande exibição, o primeiro dos quais logo aos 18 minutos, com um remate indefensável na área, após assistência do seu companheiro de equipa Konrad Laimer.

Este golo forçou a Atalanta a 'pegar' no jogo e a assumir as suas despesas, mas a defesa germânica mostrou-se sempre coesa e o seu contra-ataque perigoso, tendo criado as melhores situações de golo até ao intervalo.

Na segunda parte, a equipa de Bérgamo teve uma forte reação, partindo em busca do empate no jogo e na eliminatória, somou algumas boas oportunidades que não foi eficaz a aproveitar, e acabou por conceder uma grande penalidade aos 87 minutos, com Nkunku a executá-la com competência e a pôr o Leipzig nas meias-finais.

O internacional português André Silva foi titular, mas acabou por ser substituído aos 63 minutos, pelo médio húngaro Dominik Szoboszlai.

A equipa alemã chegou pela primeira vez às meias-finais da Liga Europa, nas quais pode ter como adversário o Sporting de Braga, caso a formação minhota elimine hoje os escoceses do Rangers, em Glasgow, onde chegou com uma vantagem de um golo (1-0 em casa).