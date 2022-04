Ryanair traz “mudança histórica” para a Madeira

Aproveitando a visita do CEO da Ryanair, Eddie Wilson, à base da companhia aérea na Região, Thierry Ligonnière, CEO da Ana Aeroportos de Portugal, explicou que esta base da Ryanair na Madeira, a quinta base que a companhia opera em Portugal, é fruto do “trabalho desenvolvido” e de um “esforço económico” para a criação de todas as condições logísticas para a operação.

“Um esforço partilhado” também com os parceiros do turismo de Portugal e do turismo da Madeira para chegar ao resultado de hoje. “E o resultado de hoje é que há mais concorrência na Madeira, melhores preços e mais oportunidades para os madeirenses viajarem para vários destinos”.

Eduardo Jesus, presidente da Associação de Promoção da Madeira e também secretário regional de Cultura e Turismo, acrescentava que, ainda a operação não tinha sido concretizada, e já o mercado se reorganizava e os preços diminuíam. Há agora “um leque de escolha” muito interessante e que faz uso da rede de contactos internacionais de que dispõe a Ryanair, apontou Eduardo Jesus.

Também o presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo, sublinhou, a propósito desta visita, que a operação da Ryanair mostra que é possível “diversificar mercados, trazer novos segmentos de clientes e fazer com que as operações se prolonguem ao longo do tempo”.

“Estamos a falar de novas rotas internacionais e novas ligações com o continente. É muito positivo e tenho a certeza que vai ser um sucesso”, reiterou, dando nota de que as perspectivas para este ano são “bastante otimistas”, sendo que os aeroportos nacionais poderão atingir os níveis de 2019.