Museu de Arte Sacra aberto na Sexta-Feira Santa

Na Sexta-Feira Santa, dia 15 de Abril, o Museu de Arte Sacra vai manter as suas portas abertas durante a manhã, das 10 às 13 horas, de forma a possibilitar o acesso à população madeirense e ao turismo que se encontra na Região a celebrar esta época festiva.

Nesta quadra religiosa, o Museu disponibiliza aos seus visitantes um roteiro especial, subordinado à 'Iconografia da Cruz', onde propõe ao público interessado "um percurso temático constituído por um conjunto simbólico de 15 representações da Cruz de Cristo, existentes nas coleções de ourivesaria, pintura e escultura do Museu de Arte Sacra do Funchal". Além destas peças, o roteiro conta ainda, logo na recepção do museu, em lugar de destaque, com um Crucifixo dos finais do século XVIII, que se encontrava nas reservas do museu, desde que foi depositado pelos descendentes da família de Rogério Malco Franco de Castro, em 1997. Trata-se de uma cruz de devoção doméstica, de muito bem executada estrutura e modelação anatómica da figura de Cristo. Foi exposta ao lado de dois palmitos realizados no MASF no dia 2 de abril, durante a visita-oficina de palmitos para o Domingo de Ramos.

É esta diversidade iconográfica, com a multiplicidade de representações e simbologias que lhe são associadas, que o designado roteiro "Via Crucis: A iconografia da Cruz" propõe ao conhecimento e que, com a ajuda de um guião bilingue, poderá ser “explorado” pelo visitante.