Testemunhas de Jeová comemoram morte de Jesus Cristo

As Testemunhas de Jeová comemoram esta sexta-feira, dia 15 de Abril, em todo o mundo, a morte de Jesus Cristo, anunciou hoje o porta-voz das Testemunhas de Jeová para a Região Autónoma da Madeira, Ezequiel Luis.

Em Portugal, em todas as comunidades locais, a celebração vai ser realizada de forma presencial e por videoconferência, após o pôr do sol nos horários e locais previstos em cada comunidade, que podem ser consultados na página www.jw.org

Refira-se que não é necessário qualquer registo para assistir à celebração via Zoom.

"Este é o evento mais importante do ano para as Testemunhas de Jeová, e é uma demonstração do respeito que têm pela ordem dada por Jesus horas antes de morrer, quando disse que os seus seguidores deviam fazer esta cerimónia em memória dele", sublinha a nota remetida às redações.

De acordo com a mesma fonte, no ano passado, mais de 21 milhões de pessoas assistiram ao evento que constitui uma representação simbólica da Última Ceia.