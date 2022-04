Investigadores exploram potencial do Porto Santo na área paleontológica

Um grupo de investigadores da Universidade dos Açores, em colaboração com o Museu de História Natural do Funchal, encontra-se no Porto Santo, para fazer um levantamento na área paleontológica.

Patrícia Madeira, uma das investigadoras, adiantou ao DIÁRIO que “trata-se um trabalho em paleontologia e biogeografia marinha, especialmente focado em ilhas”.

No Porto Santo este grupo de 14 investigadores está, mais concretamente, a ver os fósseis marinhos da ilha.

“É belíssimo (...) do ponto de vista científico, pessoal e geral. É realmente belíssimo paisagisticamente”, sublinhou Patrícia Madeira.

A investigadora da universidade dos Açores disse também que "é preciso continuar a cuidar bem o meio aquático".

No que concerne ao futuro, Patrícia Madeira acredita que “as próximas gerações poderão saber como era a biodiversidade no passado longínquo geológico da ilha do Porto Santo".

Por parte do Museu de História Natural do Funchal, Ricardo Araújo adiantou ao DIARIO que a sua participação visa "constituir uma colecção de referência", para ser colocada no museu.

O Museu de História Natural do Funchal “tem uma colecção científica muito importante e isto no fundo vem incrementar ainda mais a nossa colecção e, por outro lado, permitir que outros investigadores fora deste grupo possam também consultar a colecção científica que está a ser constituída, além de permitir igualmente á comunidade científica geral a oportunidade de conhecer exemplares dos fosseis marinhos do Porto Santo”, explicou.

Estão a colaborar neste projecto, além do Governo Regional dos Açores, diversas entidades regionais, como a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Museu de História Natural do Funchal, e os municípios do Funchal e do Porto Santo, além da Marinha Portuguesa.