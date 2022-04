Vanessa Sólimo inicia segundo mandato à frente do Sporting do Porto Santo

Foram eleitos os novos dirigentes do Sporting do Porto Santo para triénio 2022/25.

Vanessa Sólimo é novamente a presidente da direcção, iniciando, assim, o seu segundo mandato.

"Neste momento, posso ser a cara desta direcção, mas não me sinto sozinha, pois confio em todas as pessoas que estão envolvidas nos diferentes órgãos que hoje tomaram posse”, disse durante o seu discurso.

A presidente da direcção do Sporting do Porto Santo, afirmou ainda que o objectivo é "continuar a levar pelo bom caminho este clube, que faz parte da história do Porto Santo”.

Já o presidente da Assembleia Geral, Daniel Fernandes, afirmou que o Sporting do Porto Santo “é presentemente a maior colectividade da ilha do Porto Santo".

"Eu como atleta e dirigente aprendi muito com a Vanessa Sólimo e com a André Silva”, frisou.

“Fico muito contente por fazer parte deste projecto. Sempre fui ligado ao desporto e quero agradecer o convite que me foi feito para continuar”, sustentou.

Os leões do Porto Santo têm, neste momento, mais 170 atletas a competir em hóquei em patins, futsal e outras modalidades, como ginástica. Esta colectividade é muito acarinhada no Porto Santo pelo seu trabalho diário em prol do desporto.

A cerimónia decorreu hoje, no pavilhão dos leões do Porto Santo, e contou com a presença, do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista.