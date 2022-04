Porto Santo pioneiro no projecto PET a nível nacional

Foi inauguradA, esta tarde, no Porto Santo, a primeira máquina de recolha de embalagens PET, em Portugal, num projecto do 'Porto Santo Sem lixo Marinho', da Associação Natureza Portugal e da AidGlobal. A referida máquina fica situada no Pingo Doce (grande).

A Câmara Municipal do Porto Santo é uma das parceiras neste projecto. “Temos uma preocupação enorme na continuidade daquilo que tem sido feito nos últimos anos, nomeadamente, Roberto Silva, ex-presidente da edilidade, foi o pioneiro no lançamento de todas as iniciativas ecológicas que se fez no Porto Santo”, disse Nuno Batista.

“O desafio foi grande até agora, mas daqui para a frente ainda é maior. Não podemos olhar para esta máquina e deixar que ela fique assim, porque sabemos o que é que o mar vai fazer com ela, logo, a mesma tem de ser utilizada, divulgada”, disse o presidente da CMPS, que ainda enalteceu “todo o trabalho que os trabalhadores e colaboradores da ARM têm feito no Porto Santo em prol do ambiente”.

Já o presidente da ARM, Amílcar Gonçalves, disse que “o caminho faz-se caminhando. "Acho que esta primeira máquina em toda a região é um facto importante, que temos de valorizar e, portanto, esta será a primeira de muitas espero eu”.

Já Ana Gama da associação Natureza de Portugal, explicou que esta máquina tem “o propósito de promover a reciclagem deste resíduo e, por outro lado, sensibilizar para que as pessoas reduzam os plásticos de uso único”.

Por parte do Pingo Doce, parceiro neste projecto, Cristina Leão salientou que “apoiou este projecto pioneiro na Região Autónoma da Madeira, um projecto que está de resto em linha ambiental do Pingo Doce, nomeadamente na questão de resíduos para o qual procuramos sensibilizar colaboradores e consumidores”.

Fica ainda a nota positiva para as 37 empresas porto-santenses que colaboraram nesta iniciativa, o que foi louvado por todas as entidades e instituições envolvidas neste pioneiro projecto ambiental a nível nacional.