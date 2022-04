JPP desafia Governo Regional a reunir com o sector das pescas

O presidente do grupo parlamentar do JPP, Élvio Sousa, desafiou, esta tarde, o Governo Regional a reunir “urgentemente” com o sector das pescas, com o objectivo de encontrar “uma solução que apoie, de forma efectiva” este sector que atravessa um delicado momento.

É público que 30 embarcações de pesca de atum estão em terra, no porto do Caniçal, e o principal motivo é o preço do gasóleo colorido que aumentou quase para o dobro, face ao ano passado. Hoje, o preço do gasóleo colorido, na Madeira, é de 1,294 euros por litro enquanto que, por exemplo, nos Açores, o mesmo gasóleo custa 1,004 euros. Duas regiões ultraperiféricas no mesmo País, como é que se continua a admitir estas diferenças?

Através de um comunicado, Élvio Sousa lembra que são os próprios armadores e pescadores que frisam esta situação: “quando a média de gasóleo gasto por embarcação é de 1500 litros por dia, os pescadores só saem na certeza de que vão ter retorno do seu trabalho. Entretanto, como vivem os pescadores?”, frisou.

O deputado considera que é “lamentável” que Miguel Albuquerque ainda não tenha percebido a “urgência de criar condições específicas” para alivar os custos associados ao custo de vida dos madeirenses, “o que engloba, o sector empresarial e aqui, os armadores e pescadores”. Élvio Sousa também acha que a justificação dada pelo presidente do Governo Regional de que os armadores não saíram do porto devido à ausência de cardumes “não é a razão fundamental”, porque segundo os pescadores, deve-se sim “aos custos da fatura do combustível, que é muito superior ao dos Açores”.

Nesse sentido, o líder do Juntos Pelo Povo acredita que a criação de apoios diretos é “fundamental” para fazer face à escalada de preços que se faz sentir, “mas urge ir mais além”.