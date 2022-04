JPP denuncia "desrespeito e atitude prepotente" do Governo Regional

Em nota emitida este sábado, 9 de Abril, o JPP denuncia que a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, recusou um pedido de audiência, requerida pelos deputados do JPP, no sentido de compreender "as mobilizações por parte do executivo da coligação PSD/CDS para a alegada privatização de lares de idosos, na Região".

O partido refere que os serviços de apoio à população idosa, nomeadamente os lares públicos para idosos, enfrentam períodos de dificuldades, "quer pela visível degradação dos equipamentos, quer pela escassez e pelo cansaço extremo dos trabalhadores", às quais acresce a "possibilidade de privatizar lares na Região sem que seja dado qualquer esclarecimento aos trabalhadores, aos utentes, aos familiares e até, aos deputados da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que têm funções de acompanhamento e de fiscalização da acção governativa", lê-se na nota assinada pelo deputado Paulo Alves.

Perante a gravidade da situação, tem-se assistido à inércia do Governo Regional que nada fez para dotar os lares da Região das condições adequadas aos cuidados necessários para os idosos e, ao silêncio cúmplice da maioria parlamentar que suporta esta coligação PSD/CDS que, no mês passado, chumbou o requerimento de audição parlamentar solicitado pelo JPP.

Perante a recusa do pedido de audiência aos deputados do JPP, por parte da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, o partido denuncia o "claro desrespeito pelo poder parlamentar e pela própria Assembleia Legislativa Regional", acusando o Governo Regional de manter uma "atitude prepotente e autoritária".