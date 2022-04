Governo Regional confirma Conselheiros da Diáspora Madeirense

O Governo Regional confirmou, há instante, em nota de Conselho de Governo, os nomes que compõe o Conselho da Diáspora Madeirense. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, existem novidades entre os novos elementos.

Eis a lista completa agora divulgada:

Pela Venezuela,

Conselheiro Coordenador:

- José Aleixo Vieira Mendonça

Conselheiros:

- Gil Énio Andrade Caldeira – Caracas

- Nelson Nunes Sousa – Los Teques, Caracas

- João Andrade – Maracay

Pela África do Sul,

- José Ilídio Nascimento - Joanesburgo

- José Luís da Silva – Joanesburgo

- Louis de Andrade – Cidade do Cabo

Pelo Reino Unido,

- José Abelino Quintal da Silva – Londres

- João Paulo Mendonça Gouveia – Londres

- João Carlos Nunes – Ilha de Jersey

Pela Austrália,

- José Manuel de Góis – Sidney

- Belinda Lisa Cipriano – Perth

Pelo Brasil,

- Maria Vieira Sardinha – São Paulo

- Anna Carolina Galvão Macedo Costa de Oliveira – Rio de Janeiro

Pelos Estados Unidos da América,

- José Leonel Rodrigues Teixeira – Providence

Pela Europa,

- José António Gonçalves – Bélgica

- José Maurício Cysne – Suíça

Pelo Mar das Caraíbas,

- Jo-Anne Sharon Ferreira – Trinidade e Tobago

Pelo Canadá,

- José Assunção Teixeira Rodrigues – Toronto

Pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),

-José António Figueira de Chaves – Angola

Além disso, a reunião entre o executivo madeirense serviu ainda para aprovar a aquisição, pela via do direito privado, pelo valor global de 7.880 euros, uma parcela de terreno necessária à execução da obra de 'Reconstrução e Regularização da Ribeira de São João'.

Ficou ainda decidido, dar de subarrendamento, por ajuste direto ao Município do Funchal, dois espaços com uma área total de 421 m², localizados na cave do prédio urbano, sito à Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 3.

Por fim, é emitida uma nota de pesar ao tomar conhecimento do falecimento do engenheiro Henrique Luis Magalhães de Oliveira Seabra "e enaltecer o seu assinalável percurso profissional, muito em prol do desenvolvimento da agricultura da Região Autónoma da Madeira".