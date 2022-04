Menos carros a circular pelas estradas da Madeira nesta Quinta-Feira Santa

A circulação automóvel nas principais estradas da Madeira faz-se sem complicações na manhã desta Quinta-Feira Santa, 14 de Abril. Às férias escolares junta-se a tolerância de ponto concedida aos funcionários públicos, tendo um reflexo directo no número de veículos a circular por esta hora.

Conforme é possível verificar pelas câmaras da ViaLitoral, o trânsito encontra-se bastante fluído por toda a ilha. Nas zonas de entrada e saída da Via Rápida não verificamos as habituais filas e demoras, o que não dispensa cautela por parte dos condutores, que devem estar atentos à velocidade que circulam e à distância de segurança para com o veículo da frente.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha. As previsões meteorológicas apontam para um dia ensolarado em toda a Região, desse modo, o sol deve ser um dos factores a ter em conta de forma a não encadear a visão.

No Funchal, há algum abrandamento na Avenida Arriaga e na Rua 5 de Outubro.