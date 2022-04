Bom dia!

No seu DIÁRIO de hoje saiba como as câmaras gastam 1 milhão com animais. Nestas contas, o Funchal aumentou em 56% o valor dos encargos, que vão para obras no canil, apoio a associações e campanhas de esterilização. Já o Porto Moniz é o concelho que menos investe na causa.

Com uma foto que ilustra um dos momentos do Domingo de Ramos, contamos-lhe de que forma a Semana Santa reconquista fiéis. A covid-19 deixou de condicionar a participação nas celebrações religiosas, que têm registado grande adesão, embora os jovens sejam poucos. Amanhã há Via Sacra na Praça do Município.

É notícia esta quinta-feira as candidaturas para apoio ao combustível que arrancam em Maio. O Governo Regional garante que está a “fazer tudo” para que o preço dos passes não aumente.

Ainda no que toca a contas, nesta edição dizemos-lhe como o ‘carácter mercantil’ reconhecido pelo Governo Regional garante salários mais altos a gestores da SDM.

Nos ‘Casos do Dia’ de hoje, trazemos a notícia de que a PSP deteve uma mulher de 80 anos com droga. Conheça dos contornos desta detenção na página 11.

Estas e outras notícias do DIÁRIO desta Quinta-feira Santa vão deixá-lo a par do que se passa na Região, no País e no Mundo.

