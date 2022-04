Blue Air vai iniciar operação na Madeira

A companhia low cost romena, Blue Air, vai, a 16 de Abril, iniciar a operar na Madeira e Porto.

“Saudamos a chegada da Blue Air a mais dois aeroportos ANA/VINCI. Porto e Madeira, duas das regiões turísticas mais consolidadas em Portugal, têm vindo a atrair e a diversificar cada vez mais os seus mercados emissores, como é o caso agora da Blue Air, que aposta numa operação regular durante todo o verão. Esta operação resulta de um trabalho conjunto da ANA Aeroportos de Portugal – VINCI Airports e das entidades turísticas regionais e nacionais para reconstruir a sua economia e turismo”, disse Francisco Pita, Chief Comercial Officer da ANA Aeroportos de Portugal.

Na Madeira, a companhia, vai iniciar uma operação semanal, durante o verão, constituindo assim, numa nova companhia aérea com ligações regulares à Roménia, já que, no verão de 2021, existiu uma primeira ligação com este país, através de uma operação charter.

Para o aeroporto da Madeira, a Blue Air é uma nova companhia aérea e um novo destino regular.

No Porto, a Blue Air, inicia a operação semanal, a partir de 21 de Junho, passando a contar com dois voos semanais, num Boeing B737-800 ou B737-8 MAX.O tráfego entre o Porto e a Roménia tem crescido aproximadamente 10% ao ano e a procura dos primeiros voos indicia uma procura crescente que esperamos que venha a constituir um grande sucesso.

"Estas novas ligações para o Porto e a Madeira, que agora diminuem substancialmente o tempo de ligação, são importantes para o turismo, com Portugal a afirmar-se como um destino turístico de qualidade e Bucareste uma capital europeia a ganhar visibilidade, sendo que a Roménia é também um mercado importante no segmento de viagens de familiares e amigos e poderá constituir novas oportunidades de negócio, principalmente na região norte", afirma nota de imprensa.