O que já se perspectivava nas semanas anteriores confirma-se: “A Páscoa será o momento alto para o turismo da Madeira”. A conclusão é do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que esta tarde, à margem da abertura da exposição ‘Silent Frames’, de Pedro Clode, patente na Quinta Magnólia Centro Cultural, confirmou o “momento bom” atestado pelos indicadores. “Temos variadíssimas unidades hoteleiras que estão completamente cheias para o período da Páscoa e muito provavelmente o sector estará com uma ocupação acima dos 93%”.

Regista também que “todo o mês de Abril tem vindo a registar um índice de reservas bastante elevado, o que significa que estamos a antecipar a tendência que se verificava a partir de Maio”, o que é também “uma boa notícia para o sector”.

Outra boa notícia para o Governo Regional e agentes económicos locais é o Porto Santo estar “praticamente vendido já para o Verão”. Época de veraneio que este ano promete começar mais cedo e acabar mais tarde, ao registar a particularidade do Porto Santo junto dos operadores, sobretudo nacionais, “estar a ser vendido desde o mês de Abril até mais tarde, até final do mês de Outubro. Isto faz estender a época de Verão, faz esbater o fenómeno da sazonalidade que é o maior inimigo da actividade económica e permite outras oportunidades de negócio também para o Porto Santo”, regista.

Com a salvaguarda de não surgir nada de extraordinário, Eduardo Jesus não tem dúvidas que “estamos na presença de indícios de que também o Porto Santo terá um bom ano este ano”.

Para este sucesso desejado e em perspectiva também contribui as operações internacionais, que estão à venda e que é motivo de algum conforto “que é não depender exclusivamente do mercado nacional, apesar de ser um excelente mercado, quer para o Porto Santo, quer para a Madeira, mas é importante ter várias fontes de origem do fluxo turístico”, concretizou.