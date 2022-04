"Madeira tem sido uma referência no turismo"

Eduardo Jesus considera que a "Madeira tem sido uma referência na dimensão do turismo".

Uma constatação que, no entender do secretário regional de Turismo e Cultura (SRTC), também é considerada pela Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu, que está de visita à Madeira, até amanhã.

O governante referiu que a comissão apreciou a forma como a Região "lidou com a pandemia e toda a aposta que foi feita na lógica da afirmação do destino, como um destino seguro, conquistando assim a confiança dos viajantes".

Eduardo Jesus esteve presente, hoje, no almoço de trabalho oferecido pela SRTC aos eurodeputados que constituem a delegação da referida comissão.

Estivemos a falar sobre projectos comuns para o sector do turismo, onde as boas práticas que são aqui seguidas na Madeira, também foram referenciadas. E por outro lado, aproveitou-se para enfatizar a importância que tem a acessibilidade aérea à Região Autónoma da Madeira e que isso seja um factor de peso, quando se apreciarem as tendências, que estão a ser colocadas à discussão no espaço Europeu, sabendo que a madeira não tem alternativa de acessibilidade à ligação aérea. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Eurodeputados visitam Porto do Funchal A missão da Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu já se encontra no Porto do Funchal, onde decorre uma reunião em que estão a ser apresentados os principais dados de movimento de navios.

Liderada pelo eurodeputado romeno Marian-Jean Marinescu, a comissão é composta por mais seis parlamentares, duas das quais são madeirenses: Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas. Completa a lista Vera Tax, dos Países Baixos, Josianne Cutajar, de Malta, José Ramón Bauxá Díaz, de Espanha, e Marco Compomenosi, de Itália.