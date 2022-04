Identificado homem na Madeira com 187 peças de marfim

Elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) identificaram um homem, na Madeira, por posse de 187 peças ornamentais em marfim, sem certificação, numa loja comercial do Funchal, informou hoje o Comando territorial desta região.

Na nota é referido que este material foi detetado numa operação de fiscalização que visa reprimir situações de tráfico, exploração e comercialização de peças no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) desenvolvida na passada quinta-feira.

O marfim apreendido tem "aproximadamente 1,4 quilos" e o homem, com 36 anos, foi alvo do respetivo auto de contraordenação, remetido para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, cuja coima pode ascender a 24 mil euros, é referido no mesmo documento.

A GNR indica que esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Madeira.