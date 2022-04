Porto do Funchal recebe hoje cruzeiro de seis estrelas

O 'Scénic Eclipse', um navio de cruzeiro de seis estrelas, acaba de chegar ao Porto do Funchal, com algum atraso em relação ao previsto, devido ao mau tempo no mar.

A bordo, vindo de Las Palmas, traz 77 passageiros e 181 tripulantes. Tem partida agendada para as 19 horas, rumo a Lisboa.

Com um comprimento de 168 metros, 6,2 metros de calado e uma capacidade máxima de 228 passageiros (200 nas regiões polares), este super iate de luxo distingue-se pelo design moderno e é considerado uma nova referência nos cruzeiros de expedição. Foi feito na Croácia e custou 230 milhões de dólares.

Dispõe de um casco reforçado para gelo, um heliporto no convés superior, para servir os dois helicópteros Airbus H130 que transporta, e um minissubmarino para nove pessoas, o piloto e oito passageiros, chamado de 'Scenic Neptune'.

Na popa localiza-se a Marina Plataform, utilizada para o lançamento de equipamento desportivo aquático como caiaques, snorkelling e mergulho submarino.

Tanto os helicópteros como o submarino podem ser alugados pelos passageiros, mediante uma taxa extra. O objectivo é proporcionar experiências na natureza, pelo ar e nas profundidades oceânicas.

Este navio possui 114 cabines, tendo cada uma uma varanda privada e o serviço de um mordomo.

Com 10 decks, este navio oferece também o serviço de 10 restaurantes, quatro bares e salas de estar, um teatro, uma piscina interior aquecida, com telhado de vidro retrátil, um spa e um ginásio.