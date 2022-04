Faleceu o padre Rogério Vieira, revela a Diocese do Funchal no seu site.

Rogério Vieira nasceu no dia 17 de Março de 1939e foi ordenado Sacerdote no dia 25 de Julho de 1964.

A sua última nomeação como pároco foi na Paróquia do Caniço e Eiras.

O seu funeral será na igreja paroquial de São Martinho, no dia 13 de Abril, com câmara ardente, das 14h00 às 15h00, e missa, às 15h00, seguida do funeral para o Cemitério de São Martinho.

"A Diocese do Funchal e o Sr. Bispo agradecem a Deus o dom da sua vida e o seu ministério sacerdotal ao serviço da Igreja e convidam a rezar por ele e para que o Senhor conforte toda a sua família", lê-se na nota publicada no site.