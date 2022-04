Ronaldo reconhece erro, pede desculpas e convida adepto a assistir jogo

Cristiano Ronaldo reagiu esta noite ao polémico vídeo em que surge a atirar o telemóvel de um adepto para o chão após a derrota do Manchester United frente ao Everton (0-1).

"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis", começou por escrever o avançado português na publicação que partilhou junto dos seus milhares de seguidores nas redes sociais, onde CR7 reconhece o erro, pede desculpas pela sua "explosão" e convidar o adepto afectado para assistir um jogo em Old Trafford "como sinal de fair-play e desportivismo".

Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que amam o belo jogo. Gostaria de pedir desculpas pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play e desportivismo.🙏🏽 Cristiano Ronaldo

O momento explosivo do internacional português está a causar controvérsia no mundo do futebol. Cristiano Ronaldo poderá ser sancionado pela Premier League.