Vai faltar água no Caminho do Esmeraldo

A Câmara Municipal do Funchal informou que, entre as 22 horas de amanhã, quarta-feira (dia 13 de Abril), e as 6 horas de quinta-feira (14 de Abril), será necessário interromper o abastecimento de água, no Caminho do Esmeraldo.

Esta decisão decorre devido à empreitada de “Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto)”.

Assim, a intervenção vai afectar o abastecimento de água potável nos seguintes locais: