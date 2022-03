A Câmara Municipal do Funchal deu conta, esta tarde, de que será necessário interromper o abastecimento de água, amanhã, dia 31 de Março, entre as 14 e as 18 horas, na Avenida da Madalena, para efectuar intervenções no âmbito da 'Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto)'.

Além da Avenida da Madalena, serão afectados, também os seguintes arruamentos: Azinhaga dos Ausentes e Beco da Madalena.

O corte no abastecimento de água será feito apenas do lado esquerdo no sentido descendente, com as 'Águas do Funchal' a fazer o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.