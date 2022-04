CMF alerta para alterações rodoviárias no Caminho do Esmeraldo e Caminho de São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que, na sequência da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 1ª Fase', torna-se necessário proceder a alterações rodoviárias.

São elas: Condicionamento da circulação rodoviária na faixa descendente do Caminho do Esmeraldo, na zona que antecede a Rotunda de São Martinho, a partir de hoje, dia 06 de Abril, até ao dia 16 de Abril, para execução de uma caixa de visita e cura de betão.

Durante este condicionamento, a circulação rodoviária, entre as 07h30 e as 19h30, nos dias úteis e sábados, será coordenada pela Polícia de Segurança Pública.

Fora deste horário a circulação rodoviária funcionará de forma alternada com recurso a sinalização temporária semafórica: Condicionamento da circulação rodoviária no Caminho de São Martinho, faixa norte, entre a Travessa de São Martinho até o viaduto da Av. D. Teodoro de Faria, a partir de hoje durante três semanas.

A CMF aos condutores "a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente".