CMF alerta para interrupção do abastecimento de água na Avenida da Madalena

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal (CMF), amanhã, entre as 09h00 e as 15h00, será necessário interromper o abastecimento de água para efectuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto).

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: Avenida da Madalena e Rua Prof. Maria Bernardete Jardim Gonçalves.