Caminho de São Martinho com condicionamentos no trânsito devido a obras

Na sequência da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 1a Fase', a Câmara Municipal do Funchal (CMF) vê-se na necessidade de interromper a circulação rodoviária na faixa de rodagem norte, sentido este-oeste, do Caminho de São Martinho, no troço entre a Rotunda de São Martinho e a Rua da Escola de São Martinho, a partir desta segunda-feira, 11 de Abril, até ao próximo dia 23 de Abril.

Em nota enviada à comunicação social, a autarquia a ponta como alternativa o Caminho do Esmeraldo, Azinhaga do Poço Barral e Rua de São Martinho em direcção ao Caminho de São Martinho.

Durante esta interrupção será assegurado o acesso ao parque de estacionamento localizado neste arruamento.

Condicionamento de Trânsito na Rua Dr . Brito Câmara

Pelos motivos de execução da mesma empreitada, a CMF dá conta do condicionamento da circulação rodoviária na Rua Dr. Brito Câmara, no troço compreendido entre a Rotunda do La Vie e a Rotunda do Infante, a partir desta segunda-feira, 11 de Abril, até ao próximo sábado, dia 16.