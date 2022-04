Alemanha pode ter de deitar fora três milhões de doses de vacinas

O Ministério da Saúde da Alemanha adiantou hoje que o país pode ter de deitar fora três milhões de doses da vacina contra a covid-19, uma vez que terminam o prazo de validade no final de junho.

"Há um certo risco de as vacinas serem descartadas", disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Hanno Kautz.

No entanto, Hanno Kautz lembrou que a vacina da Pfizer/BioNtech pode ser armazenada por mais tempo do que se esperava, sendo que as autoridades alemãs acreditam que três milhões de doses podem ter de ser deitadas fora ou destruídas até ao final de julho -- muito abaixo da estimativa anterior de 10 milhões de doses.

"Temos mais vacinas disponíveis neste momento do que aquelas que estão a ser usadas e do que as que podemos doar", atentou o porta-voz do Ministério da Saúde.

Hanno Kautz anotou ainda que o programa apoiado pela ONU de distribuição de vacinas para países mais pobres (COVAX) não está a aceitar doações.

O programa de vacinação contra a covid-19 na Alemanha diminuiu de forma considerável, com uma média de apenas de 33 mil vacinas administradas por dia na última semana -- em comparação com mais de um milhão quando a campanha de reforço estava em andamento em dezembro de 2021.

Cerca de 76% da população foi totalmente vacinada e 59% recebeu a dose de reforço.

As autoridades de saúde alemãs não estão satisfeitas com a taxa de vacinação, principalmente nos idosos, mas, na semana passada, o parlamento rejeitou uma proposta para exigir que todas as pessoas com 60 anos ou mais fossem vacinadas.