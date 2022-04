CMF alerta para interrupção do abastecimento de água na Estrada Dr. João Abel de Freitas e Caminho dos Pocinhos

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, entre as 09h00 e as 17h00, será necessário interromper o abastecimento de água, no âmbito da Empreitada de 'Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto)'.

Esta intervenção afectará o abastecimento de água potável nos seguintes locais:

Estrada Dr. João Abel de Freitas;

Caminho do Calhau;

Rua Dr. José Maria da Silva;

Beco da Escaleira;

Travessa da Escaleira;

Caminho da Quinta;

Beco da Palmeira;

Entrada 2 do Caminho da Quinta;

Vereda da Quinta Carvalhal;

Impasse da Quinta Carvalhal;

Rampa da Quinta Carvalhal.

Também no âmbito da Empreitada de 'Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho)', será necessário interromper o abastecimento de água, amanhã, entre as 09h00 e as 15h00.

Esta intervenção afectará o abastecimento de água potável nos seguintes locais:



Estrada Regional 103;

Caminho dos Pocinhos;

Vereda do Pico da Pedra;

Rua das Lajinhas;

Caminho do Monte;

Caminho Antigo do Terreiro da Luta;

Vereda das Quintas;

Caminho das Lajinhas;

Beco da Pereira;

Travessa do Cabaço;

Vereda da Fonte;

Caminho das Tílias;

Caminho de Ferro do Monte;

Travessa das Tílias;

Escadas das Tílias;

Beco das Tílias;

Vereda dos Pocinhos;

Caminho da Feirinha;

Estrada da Corujeira;

Entrada 159 da Estrada da Corujeira;

Caminho da Fonte da Pereira.