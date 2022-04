CMF atribui 5 mil euros ao Grupo de Amadores de Pesca Desportiva da Madeira

Pela primeira vez, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai apoiar financeiramente o Grupo de Amadores de Pesca Desportiva da Madeira (GAPDM).

Hoje, durante a inauguração da nova sede do GAPDM, o presidente da CMF, Pedro Calado, anunciou a atribuição de um apoio financeiro de 5 mil euros para ajudar, este ano, à realização dos eventos da pesca desportiva, além de ter garantido o apoio logístico da autarquia.

Foi pedido à autarquia um apoio de 7 mil euros, mas Calado revelou que a verba inscrita no orçamento da autarquia para este ano é de 5 mil euros para as actividades desta cocletividade.

De acordo com Pedro Calado, a CMF quer ser um parceiro activo no crescimento da modalidade, que, no seu entender, deve ser cada vez mais valorizada.

“Há que valorizar este trabalho sócio-desportivo. Muitas gerações passaram por esta modalidade e há que incentivar o aparecimento de novos atletas”, defendeu.

A nova sede fica localizada na Rua Antero de Quental, no Conjunto Habitacional do Funchal, Bloco A, Cave B, na freguesia de Santo António.

Além da inauguração da sede, decorreu a cerimónia de entrega de Prémios relativa à 1.ª Prova de Pesca ‘12 h a pescar GAPDM/GCSA’.

Participaram nesta prova, que teve lugar no Cais 8, no Funchal, sete clubes, envolvendo um total de 36 atletas. Foram produzidos 100 kg de peixe. “Um número muito positivo de participantes”, salientou Pedro Calado que fez questão de destacar os títulos já conquistados a nível nacional.

O GAPDM já soma um record de 19 títulos de campeões da pesca desportiva.

Por fim, Calado assumiu o compromisso de criar uma pista com locais próprios para a realização da prova, considerando que a Região tem excelentes condições para esta prática desportiva.