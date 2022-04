Associação Desportiva de Machico celebra 53.º aniversário

A Associação Desportiva de Machico celebra o seu 53.º aniversário no próximo dia 14 de Abril, e preparou um programa desportivo e social de modo a retomar as comemorações com todos os seus sócios e adeptos, as quais foram suspensas nos últimos dois anos devido à pandemia.

Assim, dado o dia 14 de Abril ser Quinta Feira Santa, o jantar comemorativo será no dia 16, pelas 20h30 no Hotel Dom Pedro Baía, onde serão homenageados os sócios que completam 50 anos de associado bem como todos os sócios que completam 25 anos de associado que constam da listagem actualizada recentemente. Será também realizada uma homenagem aos sócios e adeptos da AD Machico, como reconhecimento da atribuição do Cartão Branco, uma forma de reconhecer o exemplar apoio que têm prestado à Associação Desportiva de Machico nos últimos anos.

O jantar tem um custo de 22 euros, e a reserva terá que ser realizada entre o dia 7 de Abril até o dia 13 de Abril, na sede do Clube.

Ao nível do programa desportivo, será retomada também a realização do Torneio Dionísio Lopes Ferreira, torneio de futebol formação, em homenagem a um exemplar antigo dirigente da Associação Desportiva de Machico, o qual irá decorrer no dia 23 de abril no Campo Futebol Tristão Vaz.