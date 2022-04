Mais de 60% dos internados na psiquiatria são reincidentes

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 10 de Abril, revela que No ano de 2021 aumentaram as dependências de drogas, levando ao internamento de mais doentes nas unidades de saúde mental da Região.

Marítimo perde gás na luta pela Europa

Verde-rubros foram derrotados fora de casa (0-2) pelo Paços de Ferreira. Fica mais longe o sonho de um lugar numa competição europeia.

Grupo Sousa preside ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Destaque para Carolina Catanho da Silva que foi eleita presidente do conselho de administração da Lisbon Cruise Port.

Na edição impressa de hoje fique ainda a saber que o Governo Regional vai ampliar o fogo-de-artifício até à zona turística no fim-do-ano.

David Carreira que será cabeça-de-cartaz das Festas de São João no Porto Santo, onde irá assinalar 10 anos de música, também merece chamada à primeira página.

