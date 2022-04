Irão afirma que vai prosseguir com actividades de desenvolvimento nuclear

O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou ontem que o Irão vai prosseguir com atividades de desenvolvimento de nuclear pacífico, perante a paralisação das negociações para restaurar o acordo nuclear de 2015, segundo avançam os meios de comunicação locais.

Falando numa cerimónia que assinala o dia nacional da tecnologia nuclear o Irão, Ebrahim Raisi disse que o seu governo apoiará uma aceleração na pesquisa de tecnologia nuclear pacífica.

"O nosso conhecimento e tecnologia no campo nuclear não é reversível. A [continuação da] pesquisa do Irão no campo da pesquisa nuclear pacífica não depende das exigências ou pontos de vista de outros", disse Raisi, que assumiu a Presidência em agosto.

As declarações do Presidente iraniano acontecem num momento em que as negociações entre o Irão e as potência mundiais para restaurar o acordo nuclear assinado em 2015 que se encontram paralisadas, havendo receios de que o Irão possa estar mais próximo de construir uma bomba atómica caso opte por prosseguir por este caminho, segundo refere a Associated Press.

Em 2018, o então Presidente norte-americano, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, e o atual inquilino da Casa Branca, Joe Biden, prometeu restaurá-lo.