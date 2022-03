Casa do Voluntário no Porto Santo quer mais voluntários

O Núcleo do Porto Santo da Casa do Voluntário realizou esta segunda-feira, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, duas sessões de sensibilização para o voluntariado.

Helena Correia, membro daquela instituição, revelou ao DIÁRIO que estas acções visam sensibilizar a comunidade para o voluntariado. "Esta casa do Voluntario da ilha do Porto Santo abriu há um ano e estamos agora naquela fase em que já tínhamos alguns voluntários, mas, no entanto, queremos aumentar o leque”, revelou a responsável.

Na prática, a Casa do Voluntario quer mais elementos para “realizar, no futuro, mais actividades na ilha do Porto Santo”, com Helena Correia a referir que essas atividades vão desde a “acção social ao ambiente, passando pelo apoio social e queremos sensibilizar os jovens para a prática do voluntariado na área da acção social, nomeadamente na distribuição da alimentação, dentro do projeto NADA, no combate ao desperdício alimentar”.