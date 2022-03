Motos surpreendem caminheiros em zona proibida do Parque Ecológico do Funchal

Um grupo de caminheiros foi esta tarde surpreendido por cinco motociclistas que circulavam num trilho onde só é permitido passar a pé, no Parque Ecológico do Funchal.

O grupo diz ter ficado assustado, pois teme que possa ocorrer algum acidente.

Segundo as mesmas pessoas, os indivíduos desceram do Areeiro e atravessaram o Chão da Lagoa em direcção à Casa do Burro.