Governo Regional cria bolsa de famílias de acolhimento para ucranianos

O Governo Regional está a preparar a criação de uma bolsa de famílias madeirenses que estejam disponíveis para, de forma voluntária, acolher alguns dos ucranianos que estavam na Madeira de férias e que, perante o despontar da guerra no seu país, decidiram ficar na Região.

A novidade foi adiantada esta manhã por Rita Andrade, aquando da sua presença numa das sessões de esclarecimento que vão decorrer ao longo desta sexta-feira, na unidade hoteleira onde estes cerca de sessenta cidadãos da Ucrânia estão alojados.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania deu conta de que várias famílias madeirenses se têm disponibilizado para ajudar estas pessoas, nomeadamente através da disponibilização de alojamento.

Sobre as acções que o Governo Regional já tem no terreno, Rita Andrade destaca as entrevistas personalizadas que estão em curso. Nestas entrevistas, com a duração aproximada de 30 minutos por cada pessoa, para aferir quais são as suas reais intenções, que emprego poderá ser mais adequado e que tipo de apoios sociais poderão necessitar.