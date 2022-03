Randstad com dezenas de vagas em hotelaria e restauração na Madeira

A Randstad tem dezenas de vagas em hotelaria e restauração disponíveis na Madeira, Lisboa, Porto e Algarve.

Afectado pela pandemia, o sector do turismo tem agora o desafio de mostrar a atractividade de Portugal, não só no que toca a lazer, mas numa óptica de viver e trabalhar no país, onde o clima e o ambiente são muitas vezes apontados como grandes vantagens.

Apesar de ter sido fortemente impactado pela pandemia, o turismo é um sector dinâmico que está a tentar recuperar os resultados do passado. Os números mais recentes indicam-nos um grande desafio, subida de 42% nas vagas disponíveis, entre 2020 e 2021, e um aumento de 3% nos profissionais que procuram emprego nesta área As vagas que temos disponíveis mostram-nos que o sector está novamente na rota do crescimento. A formação e atracção de pessoas para o sector será imprescindível para o sucesso”. David Ferreira, director de Staffing da Randstad Portugal

